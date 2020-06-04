За минулу добу кількість хворих на коронавірус киян, збiльшилась ще на 77 людей. Серед них 15 медиків.

Про це повідомив Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

– На сьогодні в столиці вже 3 210 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Захворіли:

39 жінок віком від 22 до 78 рокiв

26 чоловік від 24 до 82 рокiв

9 дівчаток від 1 до 17 років та 3 хлопчики: одному з них 2 роки, двом – по 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 11 хворих. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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Одужали за минулу добу 93 мешканця столиці. Всього коронавірус подолали 849 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 15. У Подільському- 12, у Шевченківському районі – 10 випадків.

3 червня у Києві зафіксували 62 нових випадки коронавірусу, серед яких – 10 медиків. Одужало за добу 38 осіб.