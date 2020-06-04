Служба безпеки України не порушує права людини, а інформація про секретні тюрми, де знущаються над людьми, – пропаганда Російської Федерації.

Про це заявив очільник СБУ Іван Баканов під час координаційної наради керівників правоохоронних органів країни 4 червня і нагадав, що в Україні триває інформаційна війна, через що час від часу в інфопросторі з’являються такі повідомлення.

– Ми захищаємось не лише від російських куль, а й від інформаційних атак та величезної цілеспрямованої брехні…. Ще раз наголошую – у Служби безпеки немає жодних секретних тюрем, де нібито когось катують. Це фантазії російських пропагандистів, – заявив Іван Баканов.

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Крім того, Іван Баканов підкреслив, що з 2017 року СБУ активно співпрацює з міжнародними правозахисними організаціями, і її роботу моніторять колеги з-за кордону.

З 2014 року Україна була втягнута Російською Федерацією у гібридне протистояння. З того часу на Сході України відбуваються військові дії.

Крім того, Росія веде агресивну інформаційну політику, вона постійно перекручує інформацію та ширить фейки за допомогою пропагандистських каналів.

Українські правоохоронці відслідковують подібну діяльність країни-агресора та блокують її, зокрема у лютому в Україну не впустили двох російских пропагандистів – письменника та журналістку.