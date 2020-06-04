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Факти / Україна

Кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу: у центрі Києва посилили заходи безпеки

4 червня поліція і Національна гвардія посилили заходи безпеки в центрі Києва через масові акції, які заплановані на ранок четверга.

Мітинг запланований, зокрема, під будівлею Кабінету міністрів.

Щоб забезпечити порядок, в центр міста були направлені співробітники Нацполіції, військові Нацгвардії, кінологи, вибухотехніки, а також поліція діалогу.

Організатори акції попередили, що задіють автомобільний транспорт. Через це, можливо, доведеться обмежити рух.

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Поліцейські закликали всіх дотримуватися норм закону і обмежень, які були запроваджені через пандемію коронавірусу.

4 червня на 6.00 запланована акція Зволіканню доступного розмитнення – Стоп. Активісти вимагатимуть від влади створити доступну процедуру розмитнення автомобілів і проголосувати за неї у Верховній Раді.

Серед вимог – припинити утиски українців, які їздять на авто з європейською реєстрацією в Маріуполі, і “знущання митників над українцями на Закарпатті, які приїжджають із заробітків з Європи”.

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