Збільшення добового приросту хворих на коронавірус в Україні пов’язане з пом’якшенням карантину та недотриманням рекомендацій МОЗ.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– У нас збільшується ризик захворювання. Ми два дні спостерігаємо – вчора було 483 людини хворих, сьогодні антирекорд. Тому для нас дуже важливо дотримання рекомендацій, щоб нам не потрібно було посилювати карантин, – повідомив Степанов.

Він додав, що після введення адаптивного карантину з 22 травня було зрозуміло про можливий ризик зростання кількості нових випадків захворювання.

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Степанов також закликав дотримуватися соціальної дистанції, носити засоби індивідуального захисту і підтримувати особисту гігієну, щоб уникнути зараження.

Уряд вирішив послабити карантинні обмеження з 5 червня. Так, це рішення дасть можливість проводити служби у церквах, скасує самоізоляцію для осіб старше 60 років та дозволить кафе і ресторанам працювати повноцінно.

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