У Львівській області за останню добу коронавірус підтвердився у 85 осіб.

Лабораторні центри у Львові провели 516 аналізів, 85 з них показали позитивний результат. З них 43 людини – жителі Львова.

3 червня в області було зафіксовано 96 випадків коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні у Львівській області захворіли 1 915 осіб. 490 осіб змогли подолати хворобу. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, в області померли 62 людини.

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Останнім часом в області швидкими темпами збільшується кількість випадків вірусу. Львівська область стала новим епіцентром коронавірусу в Україні.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що якщо показники будуть високими, карантин можуть посилити.

За його словами, відразу подолати вірус не вийде, також велика кількість аналізів ще тестуватиметься.

Садовий зазначив, що якщо захворюваність перевищить 23%, область звернеться до уряду з проханням посилити карантинні заходи.