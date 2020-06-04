Верховна Рада України призначила нових міністрів та внесла низку змін до Виборчого кодексу, у МОЗ оголосили нові правила роботи кафе і ресторанів, а в Міносвіти розкритикували скасування ДПА у Києві – дайджест головних новин за 4 червня 2020.

Нові призначення у Кабміні

Верховна Рада більшістю голосів підтримала призначення нових віце-прем’єра з євроінтеграції Ольги Стефанішиної та міністра культури Олександра Ткаченка.

Стефанішина до призначення була генеральним директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну та радником у відомій юридичній компанії, а Ткаченко, окрім того, що мав депутатський мандат, очолював холдинг 1+1 Media.

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Нові правила роботи кафе та ресторанів

У рамках послаблення карантину в Україні, починаючи з 5 червня, відновиться повноцінна робота закладів громадського харчування. Кафе, бари та ресторани зможуть приймати відвідувачів не лише на літніх терасах, а й всередині приміщення.

Однак збережуться “карантинні” правила обслуговування – всім працівникам перед початком зміни вимірюватимуть температуру, а поруч із місцем видачі замовлень буде місце для обробки рук антисептиком.

Міносвіти про скасування ДПА у Києві

У Міністерстві освіти назвали незаконним наказ Департаменту освіти і науки КМДА про звільнення випускників від складання державної підсумкової атестації.

Таку позицію міністерство пояснює тим, що повноваженнями звільняти учнів від атестації не наділені ані органи місцевого самоврядування, ані МОН. Чиновники з Міносвіти додали, що потурбуються про реєстрацію наказу у Міністерстві юстиції України.

Інші важливі новини 4 червня 2020

Рада ухвалила низку змін до Виборчого кодексу. Відтепер в Україні з’явиться можливість використання електронного підрахунку голосів, буде спрощено процедуру та вимоги до документів, збільшаться санкції за злочини та адміністративні правопорушення у сфері виборчого законодавства, а всі позачергові вибори проводитимуться в один день – або навесні, або восени.

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Київська школа економіки прогнозує повернення більш жорсткого карантину в Україні. За даними епідеміологічної моделі, поширення захворюваності на коронавірус в Україні відповідає так званим жовтому і чорному сценаріям з помірною або відсутньою сезонністю.

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