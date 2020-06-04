Станом на 9.00 в Україні зафіксовано 25 410 випадків коронавірсної хвороби, за добу Covid-19 виявили у 588 осіб.
Водночас, кількість тих, хто одужав, перевищила кількість хворих – за добу вилікувалося 602 пацієнти. Летальних випадків – 12.
Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я.
Підтверджені випадки за статтю: жінки – 58%; чоловіки – 42%.
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%;
- 18-29 років – 11%;
- 30-49 років – 35%;
- 50-69 років – 37%;
- 70+ років – 9%.
Індекс дотримання самоізоляції:
- Львів – 34.61%;
- Івано-Франківськ – 33.09%;
- Чернівці – 30.43%;
- Ужгород – 27.78%;
- Тернопіль – 23.23%.
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Для порівняння, 3 червня в Україні зафіксували 483 нових випадки коронавірусу, при тому, що до цього два дні поспіль динаміка спадала. Кількість тих, хто одужав, була майже вдвічі менша за сьогоднішній показник – 362 особи.