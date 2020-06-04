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Факти / Україна

Новий антирекорд: в Україні за добу виявили 588 хворих на Covid-19

Станом на 9.00 в Україні зафіксовано 25 410 випадків коронавірсної хвороби, за добу Covid-19 виявили у 588 осіб.

Водночас, кількість тих, хто одужав, перевищила кількість хворих – за добу вилікувалося 602 пацієнти. Летальних випадків – 12.

Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я.

Підтверджені випадки за статтю: жінки – 58%; чоловіки – 42%.

Підтверджені випадки за віком: 

  • 0-17 років – 7%;
  • 18-29 років – 11%;
  • 30-49 років – 35%;
  • 50-69 років – 37%;
  • 70+ років – 9%.

Індекс дотримання самоізоляції: 

  • Львів – 34.61%;
  • Івано-Франківськ – 33.09%;
  • Чернівці – 30.43%;
  • Ужгород – 27.78%;
  • Тернопіль – 23.23%.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Для порівняння, 3 червня в Україні зафіксували 483 нових випадки коронавірусу, при тому, що до цього два дні поспіль динаміка спадала. Кількість тих, хто одужав, була майже вдвічі менша за сьогоднішній показник – 362 особи.

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