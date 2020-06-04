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Факти / Україна

Понад 10 ДТП та затори на всіх мостах: де ускладнено рух у Києві (КАРТА)

У Києві станом на 9.30 4 червня утворилися 5-бальні затори.

Суттєво ускладнено рух на мостах у напрямку центру з лівого берега. Північний міст практично не рухається. Тільки на цій ділянці дороги зафіксовано три ДТП.

Схожа ситуація і на мосту Метро. Тут зупинився рух на ділянці від Дарниці і до Лівобережної. На самому мосту ускладнено рух через ремонт дороги.

Міст Патона і Південний рухаються в тягнучці. На розв’язці з Видубичами великий затор.

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На Наддніпрянському шосе зафіксовано великий затор і п’ять ДТП.

Центр столиці традиційно стоїть на проспекті Перемоги, вулицях Хрещатик, Жилянській, Саксаганського та на Бессарабській площі.

Пробки в Киеве 4 июня

1 червня в Києві встановили фото- і відеофіксацію порушень ПДР. Тепер водіїв штрафуватимуть. Квитанції вони отримуватимуть поштою. Штрафи будуть залежати від того, наскільки водій перевищив швидкість. Якщо на 20 км/год, тоді штраф становитиме 255 грн, на 50 км/год — 510 грн.

Зараз у Києві працюють 20 камер.

У МВС відзвітували, що за два дні роботи кількість випадків перевищень швидкості зменшилася на 40%.

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