Протягом останніх тижнів Україну сколихнули кілька резонансних злочинів. Від поліцейських, які побили та зґвалтували жінку, до масштабних стрілянин.

Складається враження, що під час послаблення карантину Україна почала повертатися у 90-ті роки.

Увага прикута до дій Нацполіції та МВС, перед якими стоїть завдання якомога швидше вирішити ці проблеми.

Факти ICTV розповідають, чи зросла злочинність в Україні та чому в країні побільшало резонансних справ.

Статистика злочинності

Після введення карантину рівень злочинності почав стрімко знижуватися, що не дивно, адже більшість українців залишалися вдома, не бажаючи наражати себе на небезпеку зараження коронавірусом.

Нині точної інформації щодо зниження рівня злочинності не публікували, однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков кілька разів звітував про стан справ в Україні.

Станом на 29 березня 2020 року рівень злочинності за всіма статтями знизився приблизно на 30%. Водночас зросла активність шахраїв, що також не дивно, адже ті, хто намагається нажитися на громадянах незаконним шляхом, завжди будуть.

Під час засідання Кабінету міністрів на початку травня Аваков відзвітував про ще більше зниження злочинності. За його словами, кількість розбоїв знизилася на 30%, вбивств на 36%, а найбільше зменшився рівень нанесення тяжких тілесних ушкоджень – на 68%.

1 травня Офісі генерального прокурора заявили, що в Україні зберігається тенденція до падіння рівня і дитячої злочинності.

– Загалом позитивним є те, що в Україні протягом останніх років спостерігається тенденція до зниження рівня злочинності. Минулого року такі злочини скоїли близько 4 тис. неповнолітніх, водночас у 2018 році їх було на 11% більше. Переважна більшість скоєних злочинів належить до категорії корисливих, – сказала прокурор управління захисту прав дітей та протидії насильству Анна Замкова.

У коментарі Фактам ICTV експерт Асоціації УМДПЛ (українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів) Михайло Каменєв заявив, що зниження злочинності було прогнозованим.

Така ситуація була можлива хоча б через те, що більше людей залишалися вдома, тому поліцейським було і легше помітити підозрілу активність на вулиці.

Збільшення кількості резонансних злочинів

Хоча рівень злочинності і знижується, останніми тижнями жителі України ставали свідками багатьох резонансних злочинів.

Нещодавня стрілянина у Броварах стала справжнім шоком для жителів міста. Вона відбулася через конфлікт перевізників.

Можна сказати, що почався він ще 25 травня, коли у місті з’явилося кілька нових автобусних маршрутів. Його мешканці писали у соцмережах, що біля автобусів часто можна було побачити молодиків у спортивних костюмах. За їхніми словами, ці особи перешкоджали іншим авто та громадському транспорту набирати пасажирів.

Приблизно у 7.00 29 травня між перевізниками почався конфлікт, який переріс у масштабну стрілянину. Місцеві жителі писали, що у ній брали участь близько 100 людей.

Багато з них пересувалися невеликими групами, їхні дії були скоординованими. Поліція з’явилася на місці події лише о 8.00, після чого учасники стрілянини почали тікати.

Розшук зловмисників і досі триває. Так, 2 червня в МВС повідомили про затримання ще 13 учасників стрілянини, серед яких був кримінальний авторитет, відомий під псевдонімами Журавель і Віха.

Ще одна резонансна подія – на ринку 7-й кілометр в Одесі. Озброєні люди влаштували стрілянину в магазині тканин, а також обстріляли авто, після чого почалися розбірки.

Незадовго до цього у селі Шабо жорстоко вбили двох підприємців.

Страшною подією є смерть народного депутата Валерія Давиденка. 23 травня його знайшли з вогнепальним пораненням у голову, яке стало для нардепа смертельним.

Біля тіла знайшли пістолет. Поліція одразу ж розпочала розслідування обставин загибелі Давиденка. За словами радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, основна версія, яку нині розглядають – самогубство.

Однак не всі знайомі народного депутата згодні з версією про те, що він міг накласти на себе руки. Нардеп з групи Довіра Сергій Шахов заявив, що потрібно розслідувати подію як вбивство.

– Я переконаний, що ця людина не могла скоїти самогубство. Я наполягаю на тому, що його вбили і потрібно проводити розслідування… Бачилися з ним у парламенті, на засіданні ми не спілкувалися. Але я переконаний, що якби були якісь проблеми, він би порадився, – сказав Шахов.

Поки слідчі не надали остаточного висновку у цій справі.

Зґвалтування та тортури у поліцейському відділенні міста Кагарлик шокували українців. Двоє правоохоронців, які знущалися над жінкою 1994 року народження, вже на лаві підсудних.

Жертва тортур нещодавно розповіла, що її розмову з поліцейськими та те, що вони збиралися робити, чули й інші. Однак ніхто з працівників відділення не втрутився у ситуацію.

У Кагарлицькому відділенні поліції проводять розслідування події. За результатами першого етапу вже звільнили 10 співробітників.

Чому виникла така ситуація



За словами Каменєва, зазначені резонансні події, навіть якщо їх і побільшало, не сильно вплинуть на статистику злочинності в Україні.

– Статистика злочинності загалом – це тисячі правопорушень. Ці кілька резонансних випадків не будуть помітні у статистиці. Водночас загалом зниження, звісно, відбулось. Питання у тому, чи буде злочинність повертатися на той самий рівень. Загалом, злочинність зменшилась, але це не означає, що поліція працювала краще. Такі просто були умови в суспільстві, – розповідає експерт Асоціації УМДПЛ.

Однак такої кількості резонансних злочинів протягом невеликого проміжку часу в Україні вже давно не було. І громада звертає на них набагато більшу увагу, проте це, найімовірніше, через те, що під час карантину не було багатьох інших значних новин, крім тих, що стосувалися карантину і пандемії.

– Нині, на мою думку, суспільство після карантину, відновлення активності підхопило цю тему… Після такого тривожно-спокійного періоду щодо політичних перипетій та резонансних подій спостерігається значний вибух активності… Все затихло, а нині все відновлюються. Зокрема, і старі конфлікті. Тобто ті конфлікти, які могли б бути розтягнуті на різні дні, зараз концентровані, – розповідає представник Асоціації УМДПЛ.

Те, що на такі події нині звертають увагу – це дуже добре, адже разом із ними випливають і проблеми, які існують у правоохоронних органах. Зокрема, неякісна кадрова політика у формуванні тих чи інших підрозділів Нацполіції, неучасть громадськості у процесі.

Тобто через останні резонансні злочини суспільство побачило ті проблеми, які зараз є у правоохоронних органах. Але чи має тут поставати питання про запровадження ще однієї реформи?

Потрібно розуміти, що реформа має бути направлена на якість роботи правоохоронних органів, а не на унеможливлення вбивств, стрілянин, пограбувань тощо.

Нині ми бачимо, що стрілянину у Броварах відпрацьовують досить ефективно, але в нас немає повної картини, щоб на 100% оцінити роботу Нацполіції.

– Можливо, була проблема в реагуванні. Але тут важливо розуміти, чи були справді зафіксовані ці виклики, яка була на них реакція. Потрібно подивитися, скільки подібних випадків фіксується. Якщо таких повідомлень багато, то і неможливо відреагувати ефективно на всі… Водночас поліція щось не догледіла у своїх оперативних каналах, якщо не знала про такі резонансні речі, – вважає Каменєв.

Питання до Авакова

Звичайно, така низка подій привернула увагу до діяльності очільника МВС. На розмову з главою держави Авакова викликали після стрілянини у Броварах.

Під час прес-конференції 20 травня президент Володимир Зеленський заявляв, що вважає главу МВС “потужним міністром”. Але нині зрозуміло, що і до нього виникають питання.

На зустрічі з Аваковим глава держави висловлював своє невдоволення діями поліції у тій ситуації і навіть казав про те, що склалося враження, ніби Україна повернулася в 90-ті.

Тоді міністр пообіцяв, що ухвалять відповідні рішення щодо відповідальних кадрів Нацполіції у регіоні.

– Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування потрібне, – сказав Аваков під час зустрічі з президентом.

Експерт УМДПЛ вважає, що саме виклик міністра внутрішніх справ до глави держави сприяв тому, як нині ведеться розслідування стрілянини у Броварах.

– Цей “Дикий захід” у Броварах вразив президента, і він відреагував, а Аваков після цього мусив дати вказівку працювати на максимум, але нас цікавить, щоб поліція працювала якісно завжди, а не лише коли президент викличе міністра до себе, – каже Каменєв.

Однак низка резонансних злочинів викликала питання до очільника МВС не лише у Зеленського, але і парламенту.

Народні депутати почали збирати підписи за відставку міністра, оскільки вважають, що він не справляється зі своїми обов’язками. Водночас перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко запропонував запросити Авакова на засідання парламенту 5 червня, щоб заслухати його звіт щодо ситуації.

Проте у багатьох виникає запитання: хто буде, якщо Авакова звільнять? Важко сказати, чи готують йому взагалі заміну.

Головне нині – не змінювати міністрів, як рукавички, а знайти шлях подолання проблем з бандитизмом, аби Україна справді не повернулася у 90-ті.

Владислав Бомбела