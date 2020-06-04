У Міністерстві освіти назвали нечинним наказ Департаменту освіти і науки КМДА про звільнення випускників від складання державної підсумкової атестації.

Він не підлягає виконанню, оскільки чинне законодавство не наділяє ані МОН, ані місцеві органи виконавчої влади повноваженнями звільняти учнів від атестації, що відбувається у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 18 закону Про повну загальну середню освіту, учні повинні отримати документи про освіту після завершення навчання на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації.

Читайте: 99 університетів без ЗНО: нові правила для абітурієнтів з Криму і Донбасу

У міністерстві також додали, що відповідний наказ Департаменту потрібно зареєструвати у територіальному органі Міністерства юстиції.

Оскільки нормативно-правові акти набувають чинності і є обов’язковими для виконання після їхньої державної реєстрації та офіційної публікації.

Щоб запобігти поширенню Covid-19 у Києві, Департамент освіти і науки столиці вирішив скасувати державну підсумкову атестацію для учнів 11 класів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

Відповідний наказ з’явився на сайті департаменту 3 червня.

Зі свого боку мер столиці Віталій Кличко закликав відмовитися від ЗНО випускників, які не планують вступати до ВНЗ.