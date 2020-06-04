Рада призначила Ольгу Стефанішину віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Її призначення підтримали 255 народних депутатів.

Ольга Стефанішина народилася у 1985 році. У 2008 році вона закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за фахом міжнародного юриста, перекладача з англійської мови.

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У 2016 році Стефанішина в Одеському національному університеті здобула кваліфікацію, як спеціаліста з фінансів та кредиту.

В Урядовому офісі з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну працювала директором з березня до груденя 2017-го.

4 червня під час пленарного засіданя Верховна Рада України підтримала звільнення Вадима Пристайка з посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

3 червня в парламенті зареєстрували проект постанови щодо призначення на цю посаду Ольги Стефанішиної.

Відомо, що Вадима Пристайка хочуть призначити послом України у Великій Британії.