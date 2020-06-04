В Україні погодили ще 41 місце для 58 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Їх встановлять у 12 областях.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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– Ще 220 комплексів автоматичної фіксації (КАФ) буде встановлено на дорогах України у місцях з найвищою концентрацією ДТП. Погоджено 41 місце для 58 камер, – написав Криклій.

Список областей, де будуть встановлені комплекси:

Вінницька область – 2;

Волинська – 1;

Житомирська – 1;

Закарпатська – 2;

Запорізька – 2;

Харківська – 2;

Черкаська – 2;

Рівненська – 1;

Тернопільська – 2;

Одеська – 3;

Івано-Франківська – 2;

Львівська – 21.

Також він зазначає, що Укрпошта вже отримала першу партію штрафів для порушників – 2 400 адміністративних постанов.

Міністр зазначив, що за два дні від початку запуску системи автоматичної автофіксації порушень ПДР кількість перевищень дозволеної швидкості у Києві та у Київській області знизилася майже на 40%.

З 1 червня у Києві та області запустили фото- та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. Запрацювали 50 камер, які фіксують правопорушення у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Наразі штрафують лише за перевищення швидкості, якщо водій автомобіля їхав на 20 км швидше допустимої норми. Пізніше камери фіксуватимуть проїзд на червоне світло та рух смугою громадського транспорту.

Сума штрафу за перевищення швидкості у 20 км/год становитиме 255 грн, у 50 км/год – 510 грн. Якщо правопорушення буде сплачене за 10 банківських днів з моменту отримання, штраф зменшиться на 50%.