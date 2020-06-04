Пленарне засідання Верховної Ради 5 червня розпочнеться з години запитань до уряду щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ у сфері боротьби із організованою злочинністю, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.
Після цього депутати планують розглянути у другому читанні законопроект щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу, які постраждали через коронавірус.
У першому читанні на розгляд запропоноване внесення змін до закону Про освіту щодо залучення приватних інвесторів для вирішення проблеми дефіциту місць у дитячих садочках та школах.
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Також планують розглядати проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення національного органу інтелектуальної власності.
Відновлення роботи Ради у режимі пленарних засідань
Парламент почав працювати у звичайному режимі пленарних засідань з 2 червня, оскільки нових випадків захворювання на коронавірус серед депутатів не виявили.
Вже 3 червня Рада ухвалила низку важливих документів. Одним із таких є закон про “злодіїв у законі”. У ньому чітко прописані покарання за створення, керівництво та участь у злочинній спільноті, які можуть становити від 7 до 15 років.