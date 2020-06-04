На Трійцю 7 червня в Україні буде тепла погода. Але у деяких регіонах прогнозують дощі і грози.

Зокрема, дощитиме у всіх західних областях, особливо у Карпатах. Водночас, температура повітря становитиме до +25°С.

Не буде опадів тільки на сході та півдні. Тут температура підніметься до +28-29°С.

На півночі та у Києві очікуються дощі та +26°С. Зокрема, опади прогнозують у Чернігівській та Сумській областях.

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У центрі дощі пройдуть у Черкаській та Кіровоградській областях, температура до +26°С.

На узбережжі Чорного та Азовського моря можлива мінлива хмарність та +28°С.

Погода на червень

Середня температура упродовж червня триматиметься на рівні +22°С, що на градус вище традиційних багаторічних значень. Водночас Україну накриватимуть дощі та грози.

В середині червня очікується потепління і низька ймовірність дощів. У більшості областей буде до +24°С. Будуть різкі зміни погоди і навіть заморозки – від 0°С до +3°С в північних, західних і східних областях, до -5°С морозу в Карпатах.