Україна 4 червня побила антирекорд за кількістю нових хворих на коронавірус за добу – 588 позитивних тестів, загальна кількість інфікованих становить 25 411.

Водночас маємо рекорд щодо пацієнтів, які одужали за день. Таких 602, а загалом побороли Сovid-19 11 042 людини.

Від ускладнень за добу померли 12 хворих, тож уже 747 летальних випадків з початку епідемії.

Львівська область другий день поспіль лідер за кількістю нових хворих (85), на другому Київ з 77 підтвердженими випадками і замикає трійку Житомирська область – 53.

У ЗСУ динаміка також не йде на спад – за день 10 військових захворіли. Така ж кількість була й минулої доби.

Готовність областей до послаблення карантину

Статистика свідчить про те, що з кожним днем ситуація в регіонах погіршується.

Нині Київ та вже вісім областей – Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Дніпропетровська, Донецька та Луганська – не відповідають критеріям МОЗ щодо послаблення карантину.

МОЗ може посилити карантин

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ рекомендуватиме вводити додаткові карантинні заходи, якщо й надалі зростатиме кількість хворих на Covid-19.

5 червня в рамках послаблення карантину в Україні відновлять внутрішні авіарейси, а з 15 числа – міжнародне авіасполучення. Тому у МОЗ обіцяють найближчим часом надати перелік рекомендацій щодо роботи аеропортів в умовах пом’якшення карантину.

Над цими правилами працюють спеціалісти Державіаслужби. Вони врахують досід європейських експертів та країн, де відкрито авіасполучення.

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З п’ятниці, 5 червня, також дозволено богослужіння у церквах з певними обмеженнями, відкриються заклади для відпочинку та оздоровлення дітей, зали кафе та ресторанів, скасовано самоізоляцію для людей, яким за 60.

Кафе ще не відкрилися, але президент Володимир Зеленський вже пив кафу з чиновниками у закладі громадського харчування під час робочої поїздки у Хмельницьку область. Вони не дотримувалися дистанції та були без масок. Тому усім може загрожувати 17 тис. грн штрафу за порушення карантину.