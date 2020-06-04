Обов’язкова двофакторна ідентифікація, яку повинні будуть проходити нотаріуси і державні реєстратори, допоможе запобігти рейдерству після запуску земельної реформи.

Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська.

Mobile-ID нотаріуси і реєстратори отримають протягом наступних двох місяців, після чого кожну свою дію вони підтверджуватимуть подвійною ідентифікацією, додав міністр.

Малюська також повідомив про очищення лав держреєстраторів від “найбільш одіозних персонажів”.

– Ми їх викинули з ринку, – сказав голова відомства.

Міністр пояснив, що за рік в Україні запрацював механізм санкцій, який дозволяє відключати від реєстрів недобросовісних нотаріусів і державних реєстраторів.

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Земельна реформа

31 березня Верховна Рада відкрила ринок землі голосами 259 народних депутатів.

Згідно із законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, з 1 липня 2021 року у країні буде скасовано дія мораторію на продаж аграрної землі.

Відкриття ринку землі було однією з вимог продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Ініціативи Малюськи

Під керівництвом Дениса Малюськи з’явилася інновація, яка викликала резонанс у суспільстві. У рамках експериментального проекту Мін’юст створив платні камери у СІЗО. Для того, щоб отримати кращі умови, заарештовані повинні заплатити від 1 тис. грн за добу до 4 тис. грн за місяць.

Влада планує пустити ці кошти на ремонт безкоштовних камер, пояснив Малюська.

Також Мін’юст планує побудувати нові будівлі СІЗО на околицях міст, замінивши ними старі будівлі слідчих ізоляторів у центральних частинах міст.