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Факти / Україна

25 ДТП: Київ скували п’ятничні затори (КАРТА)

У Києві станом на 16.30 5 червня утворилися 8-бальні затори.

Найскладніша ситуація склалася в центрі і на виїзді з міста. Всі мости вільні для руху в обидві сторони. Тільки на Північному мосту невеликий затор в бік центру.

Також у столиці фіксується велика кількість аварій. Зараз у Києві сталося близько 25 ДТП. П’ять – на проспекті Перемоги, тому ця ділянка дороги стоїть у великому заторі.

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У центрі стоїть бульвар Шевченка в обидві сторони і вулиці Жилянська, Хрещатик, Січових Стрільців, Тургенєвська і Михайлівська.

пробки в киеве

Великий затор зафіксований від станції метро Деміївська до Голосіївської.

Також серйозно стоїть Кільцева дорога в районі Теремків і навколо цієї ділянки.

На початку червня в Києві встановили камери, які фіксують порушення ПДР, а саме перевищення швидкості. Водії отримуватимуть квитанції зі штрафами поштою. Цифри залежатимуть від того, наскільки перевищена швидкість. Якщо на 20 км/год, тоді 255 грн, на 50 км/год — 510 грн.

Зараз у столиці встановлено 20 камер.

У МВС повідомляють, що з початку роботи кількість випадків перевищень швидкості зменшилася на 40%.

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