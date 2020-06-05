У Києві коронавірус виявили у директора школи №197.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

– Вчора в департамент освіти надійшла інформація про підтверджений випадок захворювання коронавірусом у директора столичної школи №197. Її госпіталізували в лікарню.

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У цій школі працюють понад 120 вчителів, керівників гуртків і технічних працівників. А напередодні директор відвідувала районне управління освіти. А також спілкувалася з керівниками шести інших шкіл.

– Три школи є місцями проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кількох предметів кожна. Представники Держпродпотребслужби перевіряють навчальні заклади та управління освіти для встановлення кола контактних осіб. Всі, хто мав контакт з хворим, повинні перебувати на самоізоляції, – підкреслив Кличко.

Загалом за минулу добу в Києві зафіксували 82 випадки коронавірусу, з яких 14 – медиків. Також померло 4 особи, а одужало 27 пацієнтів.

Це вже третій день поспіль, коли в столиці різко збільшується добова кількість хворих на Covid-19. Тому Київ поки не відкриватиме ресторани та басейни для відвідувачів.