Національний банк України зміцнив курс гривні на 5 червня 2020 року. $1 сьогодні можна купити дешевше на 6 копійок, ніж у попередній день.

Офіційний курс гривні до долара НБУ встановлено на рівні 26,69 грн/$1.

Водночас євро здорожчало на 3 копійки і дісталося рівня 29,99 грн/€1.

Курс валют в Україні від НБУ на 05.06:

$1 – 26,69 грн;

€1 – 29,99 грн;

1 польський злотий – 6,7665 грн;

10 російських рублів – 3,8557 грн.

Читайте: Монета 10 грн вийшла в обіг 3 червня: як виглядає і чи треба міняти

Чи є передумови для зміцнення гривні

Серйозного зміцнення української валюти в 2020 році, згідно з прогнозом Міністерства фінансів, очікувати не варто.

Економічна ситуація в Україні та світі грає не на користь курсу гривні, зазначив глава мінфіну Сергій Марченко.

Екперти прогнозують, що літо для гривні пройде стабільно, і курс в 27 грн/1$ буде звичним для української валюти до вересня, коли вже можуть початися сильніші коливання.