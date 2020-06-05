Кабінет міністрів збільшив оклад меру Києва до 19,36 тис. грн.

Відповідну постанову №441 було ухвалено урядом 3 червня.

Посадові оклади голів обласних рад та Київського міського голови збільшили з 17,76 тис. грн до 19,36 тис. грн, перших заступників та секретаря КМДА – з 15,54 тис. грн до 16,94 тис., заступників – з 13,88 тис. грн до 15,13 тис. грн відповідно до ухвалених змін.

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Також підвищили заробітну плату фахівцям апарату рад з 3,8 тис. грн до 4,5 тис. грн.

Зарплати голів районних рад виросли з 14, 27 тис. до 15,52 тис. грн, місцевих, сільських та селищних – з 15,54 тис. до 16,94 тис. грн або від 9,5 тис. до 11,5 тис. грн залежно від групи міст.

Окрім того, оклади директорів департаменту у місцевих органах влади виросли з 8,2 тис. до 8,8 тис. грн або від 7,5 тис. грн до 8 тис. грн.

Також Кабмін рекомендував виконувати цю постанову у межах фондів заробітної плати, що передбачені у кошторисах відповідних органів.

Заробітна плата чиновників

Наприкінці квітня 2020 року уряд ухвалив рішення щодо зарплати керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад.

Зазначалося, що до закінчення карантину в Україні заробітна плата чиновників не повинна перевищувати 47 тис. грн.

Рішення ухвалили згідно з другим розділом прикінцевого положення ЗУ Про внесення змін до держбюджету на 2020 рік.