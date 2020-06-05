Коронавірусом в Україні на 5 червня 2020 року заразилися 25 963 людини. За останню добу спостерігається незначна позитивна динаміка – 553 нових хворих, зокрема 30 дітей та 75 медпрацівників.
Одужали за день ще 330 українців, загалом – 11 372 пацієнти.
На жаль, зафіксовано 15 летальних випадків, тож кількість жертв Covid-19 зросла до 762.
Антилідери сьогодні – Київ, де 88 хворих за добу, Львівська (73) та Рівненська області (57).
Серед хворих найбільше жінок – 58%, відповідно решта 42% – це чоловіки.
Ситуація із зараженням коронавірусом в областях:
- Вінницька область — 1 093;
- Волинська область — 1 008;
- Дніпропетровська область — 960;
- Донецька область — 195;
- Житомирська область — 855;
- Закарпатська область — 1 280;
- Запорізька область — 477;
- Івано-Франківська область — 1 507;
- Кіровоградська область — 538;
- Київ — 3 292;
- Київська область — 1 711;
- Львівська область — 1 988;
- Луганська область — 51;
- Миколаївська область — 307;
- Одеська область — 969;
- Полтавська область — 272;
- Рівненська область — 1 962;
- Сумська область — 188;
- Тернопільська область — 1 233;
- Харківська область — 1 196;
- Херсонська область — 179;
- Хмельницька область — 501;
- Чернівецька область — 3 519;
- Черкаська область — 432;
- Чернігівська область — 250.
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Також, за даними МОЗ, за добу проведено 16 793 тестування, з яких 11 142 – методом ПЛР та 5 651 –методом ІФА.
Загалом проведено вже 403 551 тестування методом ПЛР.
Якщо брати за віковою групою, то вірус найбільше вражає людей 50-69 років (37%) та 30-49 років (35%), людей 70+ лише 9%.
Дотримання самоізоляції у регіонах:
- Чернівці – 30,43%;
- Івано-Франківськ – 16,79%;
- Львів – 16,28%;
- Ужгород – 15,39%;
- Тернопіль – 9,83%.
За минулу добу, 4 червня, в Україні був антирекорд за кількістю нових випадків Covid-19 – 588 осіб. Водночас були позитивні цифри щодо пацієнтів, які побороли хворобу. Таких – 602