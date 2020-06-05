Коронавірусом в Україні на 5 червня 2020 року заразилися 25 963 людини. За останню добу спостерігається незначна позитивна динаміка – 553 нових хворих, зокрема 30 дітей та 75 медпрацівників.

Одужали за день ще 330 українців, загалом – 11 372 пацієнти.

На жаль, зафіксовано 15 летальних випадків, тож кількість жертв Covid-19 зросла до 762.

Антилідери сьогодні – Київ, де 88 хворих за добу, Львівська (73) та Рівненська області (57).

Серед хворих найбільше жінок – 58%, відповідно решта 42% – це чоловіки.

Ситуація із зараженням коронавірусом в областях:

Вінницька область — 1 093;

Волинська область — 1 008;

Дніпропетровська область — 960;

Донецька область — 195;

Житомирська область — 855;

Закарпатська область — 1 280;

Запорізька область — 477;

Івано-Франківська область — 1 507;

Кіровоградська область — 538;

Київ — 3 292;

Київська область — 1 711;

Львівська область — 1 988;

Луганська область — 51;

Миколаївська область — 307;

Одеська область — 969;

Полтавська область — 272;

Рівненська область — 1 962;

Сумська область — 188;

Тернопільська область — 1 233;

Харківська область — 1 196;

Херсонська область — 179;

Хмельницька область — 501;

Чернівецька область — 3 519;

Черкаська область — 432;

Чернігівська область — 250.

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Також, за даними МОЗ, за добу проведено 16 793 тестування, з яких 11 142 – методом ПЛР та 5 651 –методом ІФА.

Загалом проведено вже 403 551 тестування методом ПЛР.

Якщо брати за віковою групою, то вірус найбільше вражає людей 50-69 років (37%) та 30-49 років (35%), людей 70+ лише 9%.

Дотримання самоізоляції у регіонах:

Чернівці – 30,43%;

Івано-Франківськ – 16,79%;

Львів – 16,28%;

Ужгород – 15,39%;

Тернопіль – 9,83%.

За минулу добу, 4 червня, в Україні був антирекорд за кількістю нових випадків Covid-19 – 588 осіб. Водночас були позитивні цифри щодо пацієнтів, які побороли хворобу. Таких – 602