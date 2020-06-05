PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Майже 26 тис.: за добу в Україні додалося 553 хворих на коронавірус

Коронавірусом в Україні на 5 червня 2020 року заразилися 25 963 людини. За останню добу спостерігається незначна позитивна динаміка – 553 нових хворих, зокрема 30 дітей та 75 медпрацівників.

Одужали за день ще 330 українців, загалом – 11 372 пацієнти.

На жаль, зафіксовано 15 летальних випадків, тож кількість жертв Covid-19 зросла до 762.

Антилідери сьогодні – Київ, де 88 хворих за добу, Львівська (73) та Рівненська області (57).

Серед хворих найбільше жінок – 58%, відповідно решта 42% – це чоловіки.

Ситуація із зараженням коронавірусом в областях:

  • Вінницька область — 1 093;
  • Волинська область — 1 008;
  • Дніпропетровська область — 960;
  • Донецька область — 195;
  • Житомирська область — 855;
  • Закарпатська область — 1 280;
  • Запорізька область — 477;
  • Івано-Франківська область — 1 507;
  • Кіровоградська область — 538;
  • Київ — 3 292;
  • Київська область — 1 711;
  • Львівська область — 1 988;
  • Луганська область — 51;
  • Миколаївська область — 307;
  • Одеська область — 969;
  • Полтавська область — 272;
  • Рівненська область — 1 962;
  • Сумська область — 188;
  • Тернопільська область — 1 233;
  • Харківська область — 1 196;
  • Херсонська область — 179;
  • Хмельницька область — 501;
  • Чернівецька область — 3 519;
  • Черкаська область — 432;
  • Чернігівська область — 250.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні

Також, за даними МОЗ, за добу проведено 16 793 тестування, з яких 11 142 – методом ПЛР та 5 651 –методом ІФА.

Загалом проведено вже 403 551 тестування методом ПЛР.

Якщо брати за віковою групою, то вірус найбільше вражає людей 50-69 років (37%) та 30-49 років (35%), людей 70+ лише 9%.

Дотримання самоізоляції у регіонах:

  • Чернівці – 30,43%;
  • Івано-Франківськ – 16,79%;
  • Львів – 16,28%;
  • Ужгород – 15,39%;
  • Тернопіль – 9,83%.

За минулу добу, 4 червня, в Україні був антирекорд за кількістю нових випадків Covid-19 – 588 осіб. Водночас були позитивні цифри щодо пацієнтів, які побороли хворобу. Таких – 602

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка