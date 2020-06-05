Погода сьогодні, 5 червня, буде місцями дощовою, повітря прогріється до +27°.

На сході опадів практично не буде, температура вночі до +12°, вдень буде до +24°.

Мінлива хмарність зустріне жителів південних регіонів. Уночі температура до +14°, вдень до +25°.

На заході країни очікуються дощі. Температура вночі до +14°, вдень повітря прогріється до +27°.

Опади не оминуть і північні території України. Тут температура вночі буде до +14°, вдень до +22°.

У центрі місцями пройдуть дощі, температура вночі до +13°, вдень до +26°.

Погода в Києві 5 червня буде дощовою, температура вдень до +22°, ввечері – до +21°.

Читайте: Якою буде погода в Україні на Трійцю

Прогноз погоди на червень

У червні погода в Україні буде часом дуже спекотною, а часом навіть морозною. До -5° температура може опуститися в перший місяць літа у Карпатах, прогнозують в Укргідрометцентрі.

Середня температура упродовж червня триматиметься на рівні +22°. Максимально температура може прогрітися до 39° тепла, кажуть синоптики.

Не обійдеться без опадів, порівняно з травнем у червні очікується більша кількість гроз, злив та граду.