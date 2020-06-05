Карантин на Львівщині вирішили продовжити до 12 червня.
Таке рішення прийняла обласна комісія ТЕБ і НС на засіданні у п’ятницю.
У регіоні перевищений показник інцидентності захворювань на коронавірус.
– Найбільші показники захворюваності показує саме Львів. Враховуючи, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться, – каже голова ОДА Максим Козицький.
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Під забороною:
- робота міжміського транспорту;
- дитсадків;
- залів кафе і ресторанів;
- готелів;
- спортивних закладів.
Додатково у Львові від завтра посилюють контроль за виконанням умов карантину: з 9.00 працюватимуть моніторингові групи, які перевірятимуть заклади та транспорт.
Водночас комісія дозволила:
- госпіталізацію призовників, за скеруванням лікарської комісії з метою забезпечення призову;
- перевезення легковими автомобілями з кількістю пасажирів, включаючи водія, до п’яти осіб без урахування дітей з однієї сім’ї.
Де не пом’якшують карантин
За даними аналізу МОЗ, 8 областей України та місто Київ не дотягують до критеріїв послаблення карантину.
У Києві, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській та Чернівецьких областях перевищено показник захворюваності за тиждень.
Для того, аби перейти на новий етап ослаблення карантину, області повинні проходити за трьома критеріями – інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я тв охоплення тестуванням.
Джерело: ЛОДА