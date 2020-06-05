Карантин на Львівщині вирішили продовжити до 12 червня.

Таке рішення прийняла обласна комісія ТЕБ і НС на засіданні у п’ятницю.

У регіоні перевищений показник інцидентності захворювань на коронавірус.

– Найбільші показники захворюваності показує саме Львів. Враховуючи, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих на добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться, – каже голова ОДА Максим Козицький.

Читайте: Львів може посилити карантин – Садовий назвав умови

Під забороною:

робота міжміського транспорту;

дитсадків;

залів кафе і ресторанів;

готелів;

спортивних закладів.

Додатково у Львові від завтра посилюють контроль за виконанням умов карантину: з 9.00 працюватимуть моніторингові групи, які перевірятимуть заклади та транспорт.

Водночас комісія дозволила:

госпіталізацію призовників, за скеруванням лікарської комісії з метою забезпечення призову;

перевезення легковими автомобілями з кількістю пасажирів, включаючи водія, до п’яти осіб без урахування дітей з однієї сім’ї.

Де не пом’якшують карантин

За даними аналізу МОЗ, 8 областей України та місто Київ не дотягують до критеріїв послаблення карантину.

У Києві, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській та Чернівецьких областях перевищено показник захворюваності за тиждень.

Для того, аби перейти на новий етап ослаблення карантину, області повинні проходити за трьома критеріями – інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я тв охоплення тестуванням.

Джерело: ЛОДА