У Києві обмежать вхід на п’ять станцій метро в годину пік (СПИСОК)

У метрополітені Києва у години пік обмежуватимуть вхід на деякі станції.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на онлайн-брифінгу.

– Пасажиропотік в метро вже становить майже 800 тис. осіб щодня. Нагадаю, після відновлення роботи метро перевозило в середньому до 500 тис., – зазначив Кличко.

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Станції, які працюватимуть на одні або двоє дверей на вхід:

Житомирська;

Святошин;

Чернігівська;

Лісова;

Почайна.

Збільшився і пасажиропотік в наземному громадському транспорті.

– Якщо в перші дні після відновлення роботи наземний громадський транспорт перевозив не більше 200 тис. пасажирів – цифра нині 575 тис. Щодня на маршрути виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів і 260 трамваїв комунального підприємства Київпастранс. Працюють приватні перевізники, – повідомив мер.

Послаблення карантину відклали

У Києві подальших послаблень карантину поки не вводитимуть. У місті невтішна статистика захворювання на коронавірус.

У столиці показник кількості хворих на 100 тис. населення перевищує норму. Нині становить 14,9.

Рішення щодо роботи ресторанів і басейнів влада ухвалить окремо. Комісія із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання наступного тижня.