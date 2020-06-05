У Києві водій маршрутки, позбавлений прав на 10 років, возив пасажирів

Київські патрульні зупинили водія маршрутки, який порушив правила дорожнього руху, був без водійського посвідчення, а до цього його тричі штрафували за керування у нетверезому стані.

Чоловік, керучи маршрутним автобусом, двічі проїхав на жовтий сигнал світлофору на вулиці Мельникова у Києва. Під час спілкування з порушником ПДР поліція виявила відсутність посвідчення та історію з порушеннями.

– Водій вже тричі піддавався стягненню за нетверезе водіння. У 2019 році Дарницький суд позбавив його права керування транспортними засобами строком на 10 років та призначив штраф у 40 800 грн, – звітує прес-служба патрульної поліції Києва.

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За керування без посвідчення поліція склала постанову за ч.4. ст.126 КУпАП. Крім того, до відповідальності притягнуть осіб, які допустили порушника на маршрут.

В Україні продовджується впровадження системи відеофіксації порушень правил дорожного руху. У країні встановили камери відеоспостереження, які почали роботу з червня.

Крім того, з 3 червня запрацював мобільний додаток Штрафи ПДР, який дозволяє сплати штраф онлайн.

Також законодавці почали боротися з пішоходами-порушниками. Нардепи у першому читанні підтримали законопроект про посилення відповідальності пішоходів.