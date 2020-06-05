Статистика РНБО щодо коронавірусу свідчить, що за минулу добу у Києві було інфіковано ще 82 особи.

Станом на 5 червня загальна кількість підтверджених випадків Covid-19 у столиці зросла до 3 292 осіб.

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Усього померло 73 особи, а 876 пацієнтів повністю одужали.

За добу померло 4 людини, вилікувалось – 27 осіб.

Для порівняння, коронавірус у Києві 4 червня виявили у 77 осіб, серед яких – 15 медиків. Це вже третій день, коли спостерігається різке зростання добових хворих.