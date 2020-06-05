Українська мова в музеях ЄС: Зеленський розповів про успіхи першої леді

Перша леді України Олена Зеленська перезапустила проект популяризації української мови. Тепер україномовний аудіогід з’явиться в художній галереї Альбертіна в Австрії.

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

– Тепер українці зможуть почути рідну мову на музейних експозиціях від Моне до Пікассо, під час екскурсії залами палацу, побудованого в дусі епохи Габсбургів, а також на майбутній виставці творів, де будуть представлені роботи Ван Гога, Сезанна, Годлера, – написав президент.

Зеленський вважає, що поява української мови в європейських музеях є найкрасивішим способом популяризації мови в світі.

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Президент зазначив, що Альбертина – це тільки початок і скоро українську мову можна буде почути і в інших музеях.

– Натхнення тобі, моя кохана, – побажав Зеленський дружині.

У вересні 2019 року Зеленська заявила, що скоро в найбільших музеях світу українці слухатимуть екскурсії рідною мовою. Після цього перша леді зайнялася реалізацією запропонованого проекту.

Також у січні Зеленська увійшла до ради музею Мистецький арсенал. Президент підписав указ, яким оновив склад Ради з питань розвитку музейного комплексу.