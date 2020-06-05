Верховна Рада ухвалила закон, який посилює відповідальність за відмову виконання законних вимог народних депутатів та перешкоджання їхньої діяльності.

Також норма закону поширюється на членів Рахункової палати та депутатів місцевих рад.

За ухвалення законопроекту №3354 проголосували 329 народних обранців.

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Закон Про посилення відповідальності за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради окреслює нові рамки відповідальності для службових осіб, що комунікують із депутатами.

Так, за умови відсутності або некоректності у відповіді на депутатський запит або звернення можливе накладення штрафу від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторний інцидент протягом року означатиме штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів.

Відмова виконання законних вимог членів Рахункової палати або ж перешкоджання їхньої роботи може обійтися порушнику у штраф у розмірі від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів, за повторний інцидент – уже від 350 до 600 неоподатковуваних мінімумів.

Відмова підчинятися законним вимогам депутата місцевої ради каратимуться серйозніше: йдеться про штраф від 1 тис до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або навіть арешт на строк до шести місяців. Якщо слідство виявить більш серйозні порушення, то покаранням буде обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права на посаду.

У грудні 2019 року Верховна Рада остаточно сказувала депутатську недоторканість. Закон № 2237 підтримали 291 народний депутат. Офіційно норма закону почала діяти з 1 січня 2020 року.

Тепер депутати можуть бути не лише фігурантами кримінальних справ, а й нести відповідальність за злочини, скоєння яких доведе суд.

Верховна Рада передбачила низку особливостей початку та ходу досудового розслідування, затримання та обрання запобіжного заходу. Усі ці клопотання обов’язково мають узгоджуватися безпосередньо із генеральним прокурором.