PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Відкриття кордонів ЄС: Кулеба назвав умову в’їзду для українців

Країни Європейського Союзу відкриють кордони для українських туристів після того, як в країні трохи покращиться ситуація з коронавірусом.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз ведуться переговори з країнами, які можуть бути цікаві українцям для літнього відпочинку.

Кулеба підкреслив, що під час ухвалення цими країнами рішень про допуск українців не має проблем з довірою до статистики коронавірусу або до кількості тестів на Covid-19.

Він розповів, що відкриття кордонів залежить від кількості хворих коронавірусом в країні, оскільки в ЄС є ліміт того, скільки може бути інфікованих на 100 тис. населення.

– Ми знаходимося дуже близько до цього порогу. Незначне поліпшення ситуації в Україні дозволить нам вписатися в стандарти, і в’їзд для українців буде відкритий, – сказав Кулеба.

До 15 червня в ЄС діє заборона для в’їзду туристів з-за меж Шенгенської зони. Після країни дозволятимуть в’їзд для туристів з деяких країн.

В Україні другий день поспіль фіксується значний добовий приріст хворих на коронавірус. 4 червня – 588 осіб, а 5 червня – 553. До цього в країні спостерігалося зниження кількості випадків.

Станом на 5 червня коронавірус в Україні зафіксовано у 25 963 осіб.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка