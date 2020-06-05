Відкриття кордонів ЄС: Кулеба назвав умову в’їзду для українців

Країни Європейського Союзу відкриють кордони для українських туристів після того, як в країні трохи покращиться ситуація з коронавірусом.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, зараз ведуться переговори з країнами, які можуть бути цікаві українцям для літнього відпочинку.

Кулеба підкреслив, що під час ухвалення цими країнами рішень про допуск українців не має проблем з довірою до статистики коронавірусу або до кількості тестів на Covid-19.

Він розповів, що відкриття кордонів залежить від кількості хворих коронавірусом в країні, оскільки в ЄС є ліміт того, скільки може бути інфікованих на 100 тис. населення.

– Ми знаходимося дуже близько до цього порогу. Незначне поліпшення ситуації в Україні дозволить нам вписатися в стандарти, і в’їзд для українців буде відкритий, – сказав Кулеба.

До 15 червня в ЄС діє заборона для в’їзду туристів з-за меж Шенгенської зони. Після країни дозволятимуть в’їзд для туристів з деяких країн.

В Україні другий день поспіль фіксується значний добовий приріст хворих на коронавірус. 4 червня – 588 осіб, а 5 червня – 553. До цього в країні спостерігалося зниження кількості випадків.

Станом на 5 червня коронавірус в Україні зафіксовано у 25 963 осіб.