Погода на Трійцю в України 7 червня

На Трійцю 7 червня в Україні буде спекотно. Але у деяких областях прогнозують дощі, місцями грози.

Зокрема, дощитиме на заході, особливо у Карпатах. Водночас, температура повітря становитиме до +25°С.

В інших регіонах без опадів. Середня температура +28°С, а на сході подекуди й +30°С

У Києві очікується сонячна погода +28°С.

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У центрі очікується спекотна та безхмарна погода, температура до +29°С.

На узбережжі Чорного та Азовського моря теж тепло: синоптики прогнозують +29°С.

Погода на червень

Середня температура упродовж червня триматиметься на рівні +22°С, що на градус вище традиційних багаторічних значень. Водночас Україну накриватимуть дощі та грози.

В середині червня очікується потепління і низька ймовірність дощів. У більшості областей буде до +24°С. Будуть різкі зміни погоди і навіть заморозки – від 0°С до +3°С в північних, західних і східних областях, до -5°С морозу в Карпатах.