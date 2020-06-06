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Факти / Україна / Суспільство

550 за добу: в Україні зростає кількість інфікованих Covid-19

Станом на 6 червня 26 514 українців заразилися коронавірусом. За останню добу виявлено ще 550 пацієнтів з Covid-19.

  • 777 пацієнтів померли, 15 з них за останню добу;
  • 11 812 осіб одужали, з них 440 за останню добу.

Усього в Україні 414 542 зразки досліджено методом ПЛР та 40 624 зразки — методом ІФА.

Загалом захворіли 1 903 дітей та 5 016 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 532 пацієнти, з них 1 590 дітей та 4 067 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 7 982 особи, з них 313 дітей та 949 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 301 особа, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Серед тих, хто одужали є 2 781 медпрацівник та 855 дітей. 39 медиків померли від ускладнень Covid-19.

Коронавірус в Україні 6 червня 2020: оперативна статистика МОЗ

Ситуація за регіонами:

  • Вінницька обл. — 1116 (721 одужали);
  • Волинська обл. — 1037 (297 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 965 (484 одужали);
  • Донецька обл. — 203 (121 одужали);
  • Житомирська обл. — 870 (500 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1301 (568 одужали);
  • Запорізька обл. — 488 (286 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1533 (916 одужали);
  • м. Київ — 3375 (888 одужали);
  • Київська обл. — 1748 (533 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 546 (416 одужали);
  • Луганська обл. — 52 (43 одужали);
  • Львівська обл. — 2053 (506 одужали);
  • Миколаївська обл. — 307 (195 одужали);
  • Одеська обл. — 986 (368 одужали);
  • Полтавська обл. — 273 (255 одужали);
  • Рівненська обл. — 2014 (1082 одужали);
  • Сумська обл. — 192 (158 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1255 (977 одужали);
  • Харківська обл. — 1222 (491 одужав);
  • Херсонська обл. — 179 (165 одужали);
  • Хмельницька обл. — 509 (321 одужав);
  • Черкаська обл. — 448 (336 одужали);
  • Чернівецька обл. — 3585 (1108 одужали);
  • Чернігівська обл. — 257 (77 одужали).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Дотримання самоізоляції у регіонах:

  • Чернівці – 30,43%;
  • Івано-Франківськ – 16,79%;
  • Львів – 16,28%;
  • Ужгород – 15,39%;
  • Тернопіль – 9,83%.

За минулу добу, 5 червня, в Україні виявили 553 випадки коронавірусу. Водночас були позитивні цифри щодо пацієнтів, які побороли хворобу, таких є 330.

Джерело: Центр громадського здоров’я

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