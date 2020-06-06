Карантин в Україні - росте кількість хворих та відкриті кордони

В Україні третій день поспіль росте кількість хворих на коронавірус – 550 випадків за добу. Найбільше їх зареєстрували у Києві, Чернівецькій, Львівській та Рівненькій областях.
Станом на 6 червня 26 514 українців заразилися коронавірусом. 777 пацієнтів померли, 15 з них за останню добу.
Усього в Україні 414 542 зразки досліджено методом ПЛР та 40 624 зразки — методом ІФА.
Загалом захворіли 1 903 дітей та 5 016 медиків.
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Коронавірус підтверджено у 135 військовослужбовців ЗСУ. Чотири випадки зареєстровано 6 червня.
Коронавірус у Києві
У столиці вперше з початку пандемії 25 осіб потрапили у лікарню з коронавірусом.
За добу 83 нових випадки, всього 3 375 хворих.
Усього коронавірус подолали 888 мешканців столиці.
Гарна новина для жителів мікрорайону Троєщина. З 8 червня поновлюється рух міської електрички до станції Почайна.
Карантин у регіонах
У Житомирській області через зростання рівня захворюваності не будуть пом’якшувати протиепідемічні заходи.
Обмеження на в’їзд і виїзд запровадили у селі Горобівка Білопільського району Сумської області. Там сплеск захворюваності на Covid-19.
Пом’якшення карантину
Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не варто. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
– Під час оздоровлення у нас відбувається десь близько 80 спалахів кишкових інфекцій. Дітей завозять в інфекційні стаціонари, а там нині є хворі на коронавірус, – заявив Ляшко.
Відкриті кордони
З 1 липня Греція відкриє кордони для українців, якщо в країні не зростатиме кількість хворих коронавірусом.
Спека та маски
У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що спека не скасовує соціальну дистанцію та масковий режим у громадських місцях.
Порушників в Україні можуть оштрафувати на 17 тис. грн, а в разі повторного затримання поліцією – штраф подвоюється.
Експерти радять носити медичні маски та часто їх змінювати. Під маскою на обличчі конденсується повітря і обличчя пітніє. Тому краще віддавати перевагу маскам із натуральних і напівсинтетичних матеріалів.