Карантин в Україні - росте кількість хворих та відкриті кордони

В Україні третій день поспіль росте кількість хворих на коронавірус – 550 випадків за добу. Найбільше їх зареєстрували у Києві, Чернівецькій, Львівській та Рівненькій областях.

Станом на 6 червня 26 514 українців заразилися коронавірусом. 777 пацієнтів померли, 15 з них за останню добу.

Усього в Україні 414 542 зразки досліджено методом ПЛР та 40 624 зразки — методом ІФА.

Загалом захворіли 1 903 дітей та 5 016 медиків.

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Коронавірус підтверджено у 135 військовослужбовців ЗСУ. Чотири випадки зареєстровано 6 червня.

Коронавірус у Києві

У столиці вперше з початку пандемії 25 осіб потрапили у лікарню з коронавірусом.

За добу 83 нових випадки, всього 3 375 хворих.

Усього коронавірус подолали 888 мешканців столиці.

Гарна новина для жителів мікрорайону Троєщина. З 8 червня поновлюється рух міської електрички до станції Почайна.

Карантин у регіонах

У Житомирській області через зростання рівня захворюваності не будуть пом’якшувати протиепідемічні заходи. Обмеження на в’їзд і виїзд запровадили у селі Горобівка Білопільського району Сумської області. Там сплеск захворюваності на Covid-19. Пом’якшення карантину Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не варто. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко. – Під час оздоровлення у нас відбувається десь близько 80 спалахів кишкових інфекцій. Дітей завозять в інфекційні стаціонари, а там нині є хворі на коронавірус, – заявив Ляшко.

Відкриті кордони

З 1 липня Греція відкриє кордони для українців, якщо в країні не зростатиме кількість хворих коронавірусом.

Спека та маски

У Міністерстві охорони здоров’я пояснюють, що спека не скасовує соціальну дистанцію та масковий режим у громадських місцях.

Порушників в Україні можуть оштрафувати на 17 тис. грн, а в разі повторного затримання поліцією – штраф подвоюється.

Експерти радять носити медичні маски та часто їх змінювати. Під маскою на обличчі конденсується повітря і обличчя пітніє. Тому краще віддавати перевагу маскам із натуральних і напівсинтетичних матеріалів.