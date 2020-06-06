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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. Введено масковий режим у громадських місця та рекомендована соціальна дистанція.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими).

Станом на 6 червня 26 514 українців заразилися коронавірусом. За останню добу виявлено ще 550 пацієнтів з Covid-19.

  • 777 пацієнтів померли, 15 з них за останню добу;
  • 11 812 осіб одужали, з них 440 за останню добу.

Усього в Україні 414 542 зразки досліджено методом ПЛР та 40 624 зразки — методом ІФА.

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11:29 - 06 червня

За минулу добу найбільшу кількість нових випадків захворювання на Covid-19 зафіксували у Чернівецькій, Львівській, Рівненській областях та місті Києві.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

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11:27 - 06 червня

На Львівщині з початку пандемії підтверджено 2 053 випадків захворювання на Covid-19, з них 65 нових випадків за останню добу.

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11:26 - 06 червня

Питанням трансплантації органів в Україні буде займатися окремий орган при Міністерстві охорони здоров’я. Указ про заснування цього органу вже підписаний.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

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09:58 - 06 червня

Загалом захворіли 1 903 дітей та 5 016 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 532 пацієнти, з них 1 590 дітей та 4 067 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 7 982 особи, з них 313 дітей та 949 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 301 особа, зокрема одна дитина та 29 медиків.

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09:40 - 06 червня

Станом на 6 червня 26 514 українців заразилися коронавірусом. За останню добу виявлено ще 550 пацієнтів з Covid-19.

  • 777 пацієнтів померли, 15 з них за останню добу;
  • 11 812 осіб одужали, з них 440 за останню добу.

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08:46 - 06 червня

З 1 липня Греція відкриє кордони для українців, якщо в країні не зростатиме кількість хворих коронавірусом.

До такого рішення після переговорів прийшли міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і глава МЗС Греції Нікос Дендіас.

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20:37 - 05 червня

Разом з іншими карантинними послабленнями тисячі кіноманів чекають, коли відкриються кінотеатри в Україні.

Кабмін поки не оголошував точну дату відкриття та можливі нові правила відвідування кіно.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV співвласник Планети Кіно Дмитро Деркач розповів, як відкриватимуться кінотеатри та чи не заборонять їсти поп-корн під час кіносеансів.

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16:13 - 05 червня

Карантин на Львівщині вирішили продовжити ще на тиждень – до 12 червня.

У регіоні перевищений показник інцидентності захворювань на коронавірус.

Таке рішення прийняла обласна комісія ТЕБ і НС на засіданні у п’ятницю.

Під забороною:

  • робота громадського транспорту;
  • дитсадків;
  • готелів;
  • спортивних закладів.

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14:43 - 05 червня

У Києві перевіряють можливе приховування випадків коронавірусу у гуртожитку Національній академії державного управління при президентові України.

У гуртожитку не вимірюють температуру, не носять маски та не дотримуються соціальної дистанції.

Перевірку здійснюватиме головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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13:12 - 05 червня

Збереження соціальної дистанції та масковий режим у громадських місцях не скасовуватимуть, поки в Україні фіксують порівняно високий приріст інфікувань.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час прес-брифінгу сказав, що уряд запровадив режим адаптивного карантину та етапи послаблення обмежень, однак сам карантин ніхто не скасовував. 

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