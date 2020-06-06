Чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро у Києві екстренно змінили запобіжний захід. Віталія Ткаленка перевели у психлікарню.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила, що після першого рішення суду його направили в СІЗО, але там його оглянув фельдшер і виявив схильність до самогубства. Потім лікарі його ще раз оглянули.

– Вирішили перевести чоловіка до спеціалізованої психіатричної лікарні в Глевасі в Київській області, – зазначила прес-секретар.

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1 червня у Києві “замінували” міст Метро, поліція отримала інформацію близько 14.00.

Правоохоронці одразу відреагували на повідомлення. О 15.20 стало відомо про чоловіка, який стояв на мосту з пакетом, від якого тягнувся провід, та погрожував підірвати шляхопровід. Чіткого мотиву у “мінера” не було.

Поліція затримала чоловіка. Виявилося, що у нього не було вибухівки, у пакеті була звичайна земля. Пізніше стало відомо, що чоловік має проблеми з психікою.