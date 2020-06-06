Станом на 6 червня у Збройних силах України 135 осіб хворіють на коронавірус, за останню добу медики виявили ще чотири випадки інфікування.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

У командуванні Медичних сил зазначають,що ни ніна ізоляції перебувають 626 осіб. За період пандемії одужали 142 військовослужбовці. Чотири випадки виявилися летальними.

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Коронавірус в Україні

Наразі в Україні виявлено 26 514 випадків інфікування коронавірусом, 550 з них підтвердили упродовж останньої доби.

777 пацієнтів померли, 15 з них за останню добу;

15 з них за останню добу; 11 812 осіб одужали, з них 440 за останню добу.

Загалом захворіли 1 903 дітей та 5 016 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 532 пацієнти, з них 1 590 дітей та 4 067 медпрацівників.

Загалом на лікуванні перебувають 13 925 пацієнтів.

Джерело: Медичні сили ЗСУ