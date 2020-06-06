Зеленський задоволений роботою міністра Степанова

Президент Володимир Зеленський задоволений роботою міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

У МОЗ не можуть взятися за структурні зміни через ситуацію з коронавірусом.

– Так як всі займаються коронавірусом і нічим іншим, просто немає в людей часу презентувати, хоча там все готово. Ми чекаємо один чи два тижні. За два тижні вони мають презентувати всю модель, про яку ми говорили, всі кроки, що вони збираються робити і коли, – заявив президент.

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На запитання щодо закупівлі медичних костюмів за завищеними цінами президент сказав, що з ситуацією не знайомий.

– Я впевнений, що ми можемо про це поговорити. Тільки давайте побачимо тоді якість виробника і таке інше. Степанов не міг цього зробити, – пояснив Зеленський.

“Зауважень поки не маю” – Зеленський у Заліссі на зустріч з журналістами про міністра МОЗ Степанова pic.twitter.com/Du5xE4u5xV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 6, 2020

Костюми для медиків

Мова йде про партію медичного обладнання, яке закупили у Китаї у кінці квітня.

Захисні костюми мали привезти до 1 травня. Але Державна митна служба Китаю ввела обмеження на експорт костюмів і засобів захисту, тому поставка затрималась.

Народні депутати звинуватили МОЗ у закупівлі засобів індивідуального захисту для лікарів за ціною 488 грн за одноразовий костюм. При тому, що українські виробники поставлять костюми по 245 грн за штуку.