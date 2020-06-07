Станом на ранок 7 червня коронавірус в Україні виявили у 26 999 осіб, а за минулу добу – ще у 485. Це вже третій день поспіль, коли добовий показник спадає.
Усього померло 788 осіб, а за добу – 11 людей. Водночас повністю вилікувались від коронавірусу 12 054 пацієнтів – 242 за добу.
Серед хворих – 58% жінок та 42% чоловіків.
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%
- 18-29 років – 11%
- 30-49 років – 35%
- 50-69 років – 37%
- 70+ років – 9%
Поширення за областями:
- Вінницька обл. — 1136 (721 одужали);
- Волинська обл. — 1052 (299 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали);
- Донецька обл. — 231 (121 одужали);
- Житомирська обл. — 881 (500 одужали);
- Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали);
- Запорізька обл. — 495 (286 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали);
- м. Київ — 3418 (888 одужали);
- Київська обл. — 1784 (558 одужали);
- Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали);
- Луганська обл. — 54 (43 одужали);
- Львівська обл. — 2121 (521 одужав);
- Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);
- Одеська обл. — 996 (372 одужали);
- Полтавська обл. — 274 (255 одужали);
- Рівненська обл. — 2046 (1088 одужали);
- Сумська обл. — 193 (158 одужали);
- Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали);
- Харківська обл. — 1251 (545 одужав);
- Херсонська обл. — 179 (172 одужали);
- Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);
- Черкаська обл. — 460 (343 одужали);
- Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали);
- Чернігівська обл. — 279 (81 одужали).
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Усього в Україні 424 046 зразків досліджено методом ПЛР та 43 444 зразки – методом ІФА.
Загалом захворіли 1 932 дітей та 5 050 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 18 908 пацієнтів, з них 1 616 дітей та 4 088 медпрацівників.
Усього потребували госпіталізації 8091 особа, з них 316 дітей та 962 медики.
Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків.
Із кількості людей, що одужали, є 2 836 медпрацівників та 876 дітей. 39 медиків померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Де найбільше дотримуються самоізоляції:
- Чернівці – 20.35%
- Івано-Франківськ – 16.79%
- Львів – 16.28%
- Ужгород – 15.39%
- Тернопіль – 9.83%.
Для порівняння, станом на 6 червня коронавірус в Україні виявили у 26 514 осіб, а за добу – у 550. Таким чином країна посідає 35 місце у рейтингу найбільшої кількості хворих на Covid-19 у світі.