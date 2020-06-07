PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Добова кількість хворих спадає: в Україні ще 485 осіб захворіли на Covid-19

Станом на ранок 7 червня коронавірус в Україні виявили у 26 999 осіб, а за минулу добу – ще у 485. Це вже третій день поспіль, коли добовий показник спадає.

Усього померло 788 осіб, а за добу – 11 людей. Водночас повністю вилікувались від коронавірусу 12 054 пацієнтів – 242 за добу.

Серед хворих – 58% жінок та 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком: 

  • 0-17 років – 7%
  • 18-29 років – 11%
  • 30-49 років – 35%
  • 50-69 років – 37%
  • 70+ років – 9%

Поширення за областями: 

  • Вінницька обл. — 1136 (721 одужали);
  • Волинська обл. — 1052 (299 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали);
  • Донецька обл. — 231 (121 одужали);
  • Житомирська обл. — 881 (500 одужали);
  • Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали);
  • Запорізька обл. — 495 (286 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали);
  • м. Київ — 3418 (888 одужали);
  • Київська обл. — 1784 (558 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали);
  • Луганська обл. — 54 (43 одужали);
  • Львівська обл. — 2121 (521 одужав);
  • Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);
  • Одеська обл. — 996 (372 одужали);
  • Полтавська обл. — 274 (255 одужали);
  • Рівненська обл. — 2046 (1088 одужали);
  • Сумська обл. — 193 (158 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали);
  • Харківська обл. — 1251 (545 одужав);
  • Херсонська обл. — 179 (172 одужали);
  • Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);
  • Черкаська обл. — 460 (343 одужали);
  • Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали);
  • Чернігівська обл. — 279 (81 одужали).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Усього в Україні 424 046 зразків досліджено методом ПЛР та 43 444 зразки – методом ІФА.

Загалом захворіли 1 932 дітей та 5 050 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 18 908 пацієнтів, з них 1 616 дітей та 4 088 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації  8091 особа, з них 316 дітей та 962 медики.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Із кількості людей, що одужали, є 2 836 медпрацівників та 876 дітей. 39 медиків померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Де найбільше дотримуються самоізоляції: 

  • Чернівці – 20.35%
  • Івано-Франківськ – 16.79%
  • Львів – 16.28%
  • Ужгород – 15.39%
  • Тернопіль – 9.83%.

Для порівняння, станом на 6 червня коронавірус в Україні виявили у 26 514 осіб, а за добу – у 550. Таким чином країна посідає 35 місце у рейтингу найбільшої кількості хворих на Covid-19 у світі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка