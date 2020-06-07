Станом на ранок 7 червня коронавірус в Україні виявили у 26 999 осіб, а за минулу добу – ще у 485. Це вже третій день поспіль, коли добовий показник спадає.

Усього померло 788 осіб, а за добу – 11 людей. Водночас повністю вилікувались від коронавірусу 12 054 пацієнтів – 242 за добу.

Серед хворих – 58% жінок та 42% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%

18-29 років – 11%

30-49 років – 35%

50-69 років – 37%

70+ років – 9%

Поширення за областями:

Вінницька обл. — 1136 (721 одужали);

Волинська обл. — 1052 (299 одужали);

Дніпропетровська обл. — 971 (532 одужали);

Донецька обл. — 231 (121 одужали);

Житомирська обл. — 881 (500 одужали);

Закарпатська обл. — 1322 (568 одужали);

Запорізька обл. — 495 (286 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1562 (947 одужали);

м. Київ — 3418 (888 одужали);

Київська обл. — 1784 (558 одужали);

Кіровоградська обл. — 553 (416 одужали);

Луганська обл. — 54 (43 одужали);

Львівська обл. — 2121 (521 одужав);

Миколаївська обл. — 309 (195 одужали);

Одеська обл. — 996 (372 одужали);

Полтавська обл. — 274 (255 одужали);

Рівненська обл. — 2046 (1088 одужали);

Сумська обл. — 193 (158 одужали);

Тернопільська обл. — 1275 (984 одужали);

Харківська обл. — 1251 (545 одужав);

Херсонська обл. — 179 (172 одужали);

Хмельницька обл. — 518 (337 одужали);

Черкаська обл. — 460 (343 одужали);

Чернівецька обл. — 3639 (1124 одужали);

Чернігівська обл. — 279 (81 одужали).

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Усього в Україні 424 046 зразків досліджено методом ПЛР та 43 444 зразки – методом ІФА.

Загалом захворіли 1 932 дітей та 5 050 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 18 908 пацієнтів, з них 1 616 дітей та 4 088 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації 8091 особа, з них 316 дітей та 962 медики.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 особи, зокрема одна дитина та 29 медиків.

Із кількості людей, що одужали, є 2 836 медпрацівників та 876 дітей. 39 медиків померли від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Де найбільше дотримуються самоізоляції:

Чернівці – 20.35%

Івано-Франківськ – 16.79%

Львів – 16.28%

Ужгород – 15.39%

Тернопіль – 9.83%.

Для порівняння, станом на 6 червня коронавірус в Україні виявили у 26 514 осіб, а за добу – у 550. Таким чином країна посідає 35 місце у рейтингу найбільшої кількості хворих на Covid-19 у світі.