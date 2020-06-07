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Факти / Україна / Суспільство

Друга хвиля Covid-19 і перша смерть у Житомирі: карантин в Україні 7 червня

7 червня в Україні зафіксували 485 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих зросла до 26 999.

З них 788 людей померли, 12 054 пацієнтів одужали.

Найбільшу кількість хворих зафіксували у трьох областях – Чернівецькій (3 639), Львівській (2 121) та Рівненській (2 046).

У місті Києві за весь час виявили 3 418 випадків коронавірусу: за минулу добу було інфіковано ще 43 особи, серед яких – п’ятимісячне немовля.

Карантин в Україні: що відбувається 7 червня

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Також 7 червня стало відомо про першу смерть від коронавірусу у Житомирі. 69-річна жінка мала багато супутніх захворювань, деякий час була на апараті ШВЛ.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що війну з коронавірусом ще не виграно, а статистика заражень вказує на небезпеку другої хвилі епідемії в Україні.

У Збройних силах України захворюваність на коронавірус зростає і далі, за минулу добу підтверджено шість нових випадків інфекції. Загалом у ЗСУ вже 143 людини одужало, а 4 – померли.

Готовність регіонів до послаблення карантину

Станом на 7 червня до подальшого послаблення протиепідемічних заходів в Україні не готові:

  • Волинська область;
  • Львівська область;
  • Рівненська область;
  • Чернівецька область;
  • місто Київ.

Головною причиною є невідповідність усім необхідним критеріям, встановленими Міністерством охорони здоров’я.

Найважливіші новини про карантин в Україні ви можете переглянути у текстовому онлайні на Фактах ICTV.

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