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Факти / Україна / Суспільство

У Києві 43 нових випадки Covid-19, захворів п’ятимісячний хлопчик

За минулу добу у Києві було інфіковано ще 43 особи. Серед них – 1 медик. Померло від коронавірусу двоє людей.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Наразі в столиці вже 3 418 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли:

  • 24 жінки віком від 22 до 70 рокiв;
  • 16 чоловікiв від 22 до 82 рокiв;
  • 2 дівчинки, яким по 4 роки і п’ятимісячний хлопчик.

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Коронавірус у Києві: кількість хворих на 7 червня

До лікарень столиці госпіталізували 12 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Шевченківському районі – 9, в Святошинському – 7 та в Солом‘янському районі – 6 нових випадків.

Для порівняння, станом на 6 червня у Києві зафіксували 3 375 випадків коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Станом на 7 червня 26 999 українців заразилися коронавірусом. За останню добу виявлено ще 485 пацієнтів з Covid-19.

Загалом захворіли 1 932 дитини та 5 050 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 908 пацієнтів, з них 1 616 дітей та 4 088 медпрацівників.

Усього потребували госпіталізації  8 091 особа, з них 316 дітей та 962 медики.

Фото: Dreamstime

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