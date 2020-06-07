Війну з коронавірусом ще не виграно, а статистика заражень вказує на небезпеку другої хвилі епідемії в Україні.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу.

– Важливо не плутати пом’якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо цю війну з Covid-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів свідчить, що кількість захворювань більше 500 осіб на добу.

Однак, за словами Степанова, епідемія знову набирає обертів не лише в Україні. Так, у Німеччині рівень передання коронавірусу перевищив критичні значення за останні кілька днів, а Китай також оголосив про ймовірність нового спалаху.

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Очільник міністерства наголосив на важливості дотримання карантинних обмежень, зокрема, користуванням масками та дотриманням дистанції.

Станом на 9.00 7 червня коронавірус в Україні виявили у 26 999 людей, а за добу – у 485. Вже третій день поспіль добова кількість хворих йде на спад після різкого зростання.