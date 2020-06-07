Трійця 2020 року припадає на 7 червня. У цей день Володимир Зеленський привітав українців зі святом.

– Дорогі українці, хочу привітати всіх нас із днем Святої Трійці. Кожен відзначатиме це свято по-своєму. Хтось, за прикладом пращурів, прикрашатиме оселю скошеною травою й зеленим гіллям. Хтось молитиметься. Хтось збере за святковим столом родину. Хтось вшановуватиме пам’ять рідних, яких уже немає.

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Найголовніше цього дня, за словами Зеленського, не сваритися та не тримати ні на кого зла.

– Та що б хто не робив цього світлого дня, вірю – всі ми дотримаємося старовинного народного звичаю: не будемо сваритися, тримати на когось зла й заздрити. Гадаю, ніхто не буде проти, щоб у цьому плані кожен новий день був, як свято Трійці. Бо тільки з чистою душею й серцем, без зла, образ і лихих думок ми з вами зможемо зробити нашу країну кращою, – написав Володимир Зеленський.

Зазначимо, День Святої Трійці прив’язаний до Великодня, тому не має постійної дати. Свято припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння.

Вважається, що цього дня Ісус наділив своїх послідовників даром говорити різними мовами.