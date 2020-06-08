PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

463 нових випадки Covid-19: кількість хворих в Україні перевищила 27 тис.

8 червня коронавірус в Україні виявили у 27 462 осіб. За минулу добу додалося 463 пацієнти. Добовий показник нових випадків продовжує падати.

Всього померло 797 осіб, а за добу — дев’ять осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 195 пацієнтів — 141 за добу.

Серед хворих – 59% жінок і 41% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

  • 0-17 років – 7%
  • 18-29 років – 11%
  • 30-49 років – 35%
  • 50-69 років – 37%
  • 70 + років – 9%

Всього в Україні проведено 431 085 досліджень ПЛР і 44 516 досліджень ІФА.

На амбулаторному лікуванні перебувають 19 278 пацієнтів, з них 1 645 дітей і 4 124 медика. Всього були госпіталізовані 8 183 людини, з них 319 дітей і 977 медиків.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 людини, зокрема одна дитина і 29 медиків.

За весь час вилікувалися 2 857 медпрацівників і 885 дітей.

Поширення по областях:

  • Вінницька обл. – 1 136 (+14)
  • Волинська обл. – 1 052 (+27)
  • Дніпропетровська обл. – 971 (+0)
  • Донецька обл. – 231 (+72)
  • Житомирська обл. – 881 (+16)
  • Закарпатська обл. – 1 322 (+64)
  • Запорізька обл. – 495 (+0)
  • Івано-Франківська обл. – 1 562 (+20)
  • м. Київ – 3 418 (+72)
  • Київська обл. – 1 784 (+28)
  • Кіровоградська обл. – 553 (+6)
  • Луганська обл. – 54 (+0)
  • Львівська обл. – 2 121 (+41)
  • Миколаївська обл. – 309 (+0)
  • Одеська обл. – 996 (+6)
  • Полтавська обл. – 274 (+0)
  • Рівненська обл. – 2 046 (+25)
  • Сумська обл. – 193 (+0)
  • Тернопільська обл. – 1 275 (+19)
  • Харківська обл. – 1 251 (+36)
  • Херсонська обл. – 179 (+0)
  • Хмельницька обл. – 518 (+0)
  • Черкаська обл. – 460 (+9)
  • Чернівецька обл. – 3 639 (+59)
  • Чернігівська обл. – 279 (+20).

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві – 72 випадки.

Також великий приріст пацієнтів з коронавірусом у Закарпатській та Чернівецькій областях – 64 та 59 відповідно.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Чернівці — 20,35%
  • Івано-Франківськ — 16,79%
  • Львів — 16,28%
  • Ужгород — 15,39%
  • Тернопіль — 9,83%.

Станом на 7 червня коронавірус в Україні виявили у 26 999 осіб, а за добу — у 485. За день померли 11 осіб і 242 вилікувалися.

Таким чином країна знаходиться на 35 місці в рейтингу з найбільшою кількістю хворих-19 у світі.

Теги:
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх