8 червня коронавірус в Україні виявили у 27 462 осіб. За минулу добу додалося 463 пацієнти. Добовий показник нових випадків продовжує падати.
Всього померло 797 осіб, а за добу — дев’ять осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 195 пацієнтів — 141 за добу.
Серед хворих – 59% жінок і 41% чоловіків.
Підтверджені випадки за віком:
- 0-17 років – 7%
- 18-29 років – 11%
- 30-49 років – 35%
- 50-69 років – 37%
- 70 + років – 9%
Всього в Україні проведено 431 085 досліджень ПЛР і 44 516 досліджень ІФА.
На амбулаторному лікуванні перебувають 19 278 пацієнтів, з них 1 645 дітей і 4 124 медика. Всього були госпіталізовані 8 183 людини, з них 319 дітей і 977 медиків.
Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 людини, зокрема одна дитина і 29 медиків.
За весь час вилікувалися 2 857 медпрацівників і 885 дітей.
Поширення по областях:
- Вінницька обл. – 1 136 (+14)
- Волинська обл. – 1 052 (+27)
- Дніпропетровська обл. – 971 (+0)
- Донецька обл. – 231 (+72)
- Житомирська обл. – 881 (+16)
- Закарпатська обл. – 1 322 (+64)
- Запорізька обл. – 495 (+0)
- Івано-Франківська обл. – 1 562 (+20)
- м. Київ – 3 418 (+72)
- Київська обл. – 1 784 (+28)
- Кіровоградська обл. – 553 (+6)
- Луганська обл. – 54 (+0)
- Львівська обл. – 2 121 (+41)
- Миколаївська обл. – 309 (+0)
- Одеська обл. – 996 (+6)
- Полтавська обл. – 274 (+0)
- Рівненська обл. – 2 046 (+25)
- Сумська обл. – 193 (+0)
- Тернопільська обл. – 1 275 (+19)
- Харківська обл. – 1 251 (+36)
- Херсонська обл. – 179 (+0)
- Хмельницька обл. – 518 (+0)
- Черкаська обл. – 460 (+9)
- Чернівецька обл. – 3 639 (+59)
- Чернігівська обл. – 279 (+20).
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Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві – 72 випадки.
Також великий приріст пацієнтів з коронавірусом у Закарпатській та Чернівецькій областях – 64 та 59 відповідно.
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Чернівці — 20,35%
- Івано-Франківськ — 16,79%
- Львів — 16,28%
- Ужгород — 15,39%
- Тернопіль — 9,83%.
Станом на 7 червня коронавірус в Україні виявили у 26 999 осіб, а за добу — у 485. За день померли 11 осіб і 242 вилікувалися.
Таким чином країна знаходиться на 35 місці в рейтингу з найбільшою кількістю хворих-19 у світі.