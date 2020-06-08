8 червня коронавірус в Україні виявили у 27 462 осіб. За минулу добу додалося 463 пацієнти. Добовий показник нових випадків продовжує падати.

Всього померло 797 осіб, а за добу — дев’ять осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 195 пацієнтів — 141 за добу.

Серед хворих – 59% жінок і 41% чоловіків.

Підтверджені випадки за віком:

0-17 років – 7%

18-29 років – 11%

30-49 років – 35%

50-69 років – 37%

70 + років – 9%

Всього в Україні проведено 431 085 досліджень ПЛР і 44 516 досліджень ІФА.

На амбулаторному лікуванні перебувають 19 278 пацієнтів, з них 1 645 дітей і 4 124 медика. Всього були госпіталізовані 8 183 людини, з них 319 дітей і 977 медиків.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 304 людини, зокрема одна дитина і 29 медиків.

За весь час вилікувалися 2 857 медпрацівників і 885 дітей.

Поширення по областях:

Вінницька обл. – 1 136 (+14)

Волинська обл. – 1 052 (+27)

Дніпропетровська обл. – 971 (+0)

Донецька обл. – 231 (+72)

Житомирська обл. – 881 (+16)

Закарпатська обл. – 1 322 (+64)

Запорізька обл. – 495 (+0)

Івано-Франківська обл. – 1 562 (+20)

м. Київ – 3 418 (+72)

Київська обл. – 1 784 (+28)

Кіровоградська обл. – 553 (+6)

Луганська обл. – 54 (+0)

Львівська обл. – 2 121 (+41)

Миколаївська обл. – 309 (+0)

Одеська обл. – 996 (+6)

Полтавська обл. – 274 (+0)

Рівненська обл. – 2 046 (+25)

Сумська обл. – 193 (+0)

Тернопільська обл. – 1 275 (+19)

Харківська обл. – 1 251 (+36)

Херсонська обл. – 179 (+0)

Хмельницька обл. – 518 (+0)

Черкаська обл. – 460 (+9)

Чернівецька обл. – 3 639 (+59)

Чернігівська обл. – 279 (+20).

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Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві – 72 випадки.

Також великий приріст пацієнтів з коронавірусом у Закарпатській та Чернівецькій областях – 64 та 59 відповідно.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Чернівці — 20,35%

Івано-Франківськ — 16,79%

Львів — 16,28%

Ужгород — 15,39%

Тернопіль — 9,83%.

Станом на 7 червня коронавірус в Україні виявили у 26 999 осіб, а за добу — у 485. За день померли 11 осіб і 242 вилікувалися.

Таким чином країна знаходиться на 35 місці в рейтингу з найбільшою кількістю хворих-19 у світі.