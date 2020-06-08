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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Призупинено заняття в навчальних та дошкільних закладах, а також скасовано масові заходи.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. Введено масковий режим у громадських місця та рекомендована соціальна дистанція.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні триває адаптивний карантин. В рамках ослаблення планується запуск громадського транспорту, проведення спортивних змагань (до 100 людей та без глядачів), відновлення роботи готелів (окрім хостелів) та спортзалів (басейни залишаються закритими).

Станом на 7 червня 26 999 українців заразилися коронавірусом. За останню добу виявлено ще 485 пацієнтів з Covid-19.

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10:09 - 08 червня

8 червня коронавірус в Україні виявили у 27 462 осіб. За минулу добу додалося 463 пацієнти. Добовий показник нових випадків продовжує падати.

Всього померло 797 осіб, а за добу — дев’ять осіб. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 195 пацієнтів — 141 за добу.

Серед хворих – 59% жінок і 41% чоловіків.

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10:07 - 08 червня

За минулу добу в Києві було інфіковано ще 72 людини. Серед них шість медиків.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

8 червня не зафіксовано жодного летального випадку. Також немає і тех, хто одужав.

Всього в Києві вже 3 490 підтверджених випадки захворювання коронавірусом.

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22:19 - 07 червня

У Чернівецькій області офіційно підтвердили ще 59 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих в області становить 3 698 осіб.

 

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21:47 - 07 червня

За минулу добу в Україні зафіксували 485 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Така ситуація склалася через часті випадки ігнорування громадянами рекомендацій щодо дотримання карантинних заходів, зокрема й при користуванні громадським транспортом.

У МОЗ нагадали правила користування пасажирським транспортом.

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21:38 - 07 червня

Станом на вечір неділі 7 червня у Рівненській області зареєстровано 10 нових випадків захворювання на Covid-19.

Вік хворих від 31 до 78 років. Загалом у Рівненській області наразі 2 067 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Одужали вже 1 098 людей.

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20:11 - 07 червня

За результатами роботи моніторингових груп сьогодні у Львові закрили один заклад – кіоск з продажу шаурми та хот-догів. Підприємець був без маски та рукавичок, у закладі не було антисептика.

Протягом дня в усіх районах міста працювали моніторингові групи, які перевіряли суб’єкти господарювання та міський транспорт на дотримання карантинних заходів.

Загалом обстежили 366 об’єктів, надали 28 попереджень, склали один протокол.

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20:07 - 07 червня

У Кіровоградській області на коронавірус захворіли ще семеро людей. Із Кропивницького інфікувались жінки віком 53 і 43 роки, чоловіки віком 49, 51 і 78 років, а також хлопець 17 років. Із Знам’янського району – 57-річна жінка.

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18:28 - 07 червня

У Львівській області зафіксували ще дві смерті від коронавірусу та один летальний випадок з підозрою на Covid-19.

В інфекційній лікарні Львова помер 74-річний місцевий мешканець. Також хвора на коронавірус жінка 64 років померла 6 червня у 8-й міській клінічній лікарні.

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18:22 - 07 червня

У Криму в обсерваторах ізолювали 976 людей. Це пацієнти, які контактували із зараженими Covid-19, а також приїжджі.

Під медичним наглядом перебувають 2 888 осіб, у стаціонарах – 219 хворих. Усього в Криму зареєстровано 438 випадків коронавірусу, померли 14 людей.

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15:21 - 07 червня

У Київській області за весь час пандемії на коронавірус захворіло 349 медпрацівників та 134 дитини.

Водночас одужало вже 558 людей, зокрема 45 дітей.

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