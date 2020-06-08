Київ, а також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Чернівецька та Чернігівська області не відповідають вимозі МОЗ щодо кількості нових випадків захворювання за останні сім днів.

Згідно з нормою цей показник не повинен перевищувати 12 осіб на 100 тис. населення.

Виходячи з цих даних, зазначені області не можуть перейти до ослаблення карантину.

Івано-Франківська, Київська та Тернопільська області знаходяться на граничному порозі до критичної позначки.

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Всі українські області відповідають вимогам щодо кількості місць у лікарнях – їх має бути не менше 50%.

Також всі регіони відповідають нормі охоплення тестування (понад 12 тестів на 100 тис. осіб, – Ред.).

8 червня в Києві було інфіковано 72 людини. Всього в столиці вже 3 490 підтверджених випадки захворювання коронавірусом.

Загальна кількість інфікованих Covid-19 становить 27 462 людини.

Добовий показник по Україні продовжує падати після різкого стрибка на минулому тижні, але в деяких регіонах він залишається стабільно високим. Зокрема, у Києві, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.