Українці масово не дотримуються обмежувальних заходів через коронавірус, а кількість інфікувань зростає.

Занепокоєння щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні висловили представники Кабінету Міністрів під час наради під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Зі свого боку лідер держави наголосив на важливості подальшого нагадування громадянам щодо необхідності дотримання правил соціального дистанціювання й маскового режиму.

– Однак і надалі щодня у нас помирають люди від коронавірусних ускладнень. Ми не хотіли б знову повертатися в такі жорсткі рамки, – сказав Зеленський.

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Святкування Трійці під час карантину

Трійця в Україні в умовах обмежувальних заходів минула спокійно, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Правоохоронці відзвітували, що близько 200 тис. вірян вирішили прийти до церков 7 червня.

Священнослужителі та парафіяни дотримувалися правил соціального дистанціювання та маскового режиму, наголосив Клименко.

Статистика інфікувань на сьогодні

8 червня коронавірус в Україні виявили у 27 462 осіб. За минулу добу статистику поповнили 463 пацієнти з Covid-19.

Загалом через вірус у країні померло вже 797 осіб, а за добу зафіксовано дев’ять летальних випадків. Повністю вилікувалися від коронавірусу 12 195 пацієнтів — 141 за добу.

Серед хворих – 59% жінок і 41% чоловіків.