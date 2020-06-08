Мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОДА Максим Козицький звернувся до уряду з проханням відновити в області роботу спортивних закладів та обласних маршруток в режимі спецперевозок.

За словами Садового, щодня до Львова приїжджають 150 000 осіб. Через карантинні обмеження людям доводиться шукати іноді незаконні і небезпечні способи, щоб потрапити в місто.

– Також я вважаю, що ми можемо відновити роботу фітнес-центрів. Це атрибут здорового способу життя. Ми вже розробили протоколи для їх роботи в умовах карантину. Люди мають право на фізичну активність і здоров’я, – сказав Садовий.

Львів зараз займає третю позицію за кількістю інфікованих коронавірусом в Україні.

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В області за час пандемії коронавірусу зафіксували 2 121 випадок. За останню добу захворіла 41 людина.

Станом на 8 червня в області зафіксували вже 73 летальних випадків.

Станом на 8 червня 27 462 українці заразилися коронавірусом. За добу виявлено ще 463 пацієнта з Covid-19.

Добовий показник по Україні продовжує падати після різкого стрибка на минулому тижні.