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Факти / Україна / Суспільство

Садовий звернувся до уряду з проханням послабити карантин

Мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОДА Максим Козицький звернувся до уряду з проханням відновити в області роботу спортивних закладів та обласних маршруток в режимі спецперевозок.

За словами Садового, щодня до Львова приїжджають 150 000 осіб. Через карантинні обмеження людям доводиться шукати іноді незаконні і небезпечні способи, щоб потрапити в місто.

– Також я вважаю, що ми можемо відновити роботу фітнес-центрів. Це атрибут здорового способу життя. Ми вже розробили протоколи для їх роботи в умовах карантину. Люди мають право на фізичну активність і здоров’я, – сказав Садовий.

Львів зараз займає третю позицію за кількістю інфікованих коронавірусом в Україні.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

В області за час пандемії коронавірусу зафіксували 2 121 випадок. За останню добу захворіла 41 людина.

Станом на 8 червня в області зафіксували вже 73 летальних випадків.

Станом на 8 червня 27 462 українці заразилися коронавірусом. За добу виявлено ще 463 пацієнта з Covid-19.

Добовий показник по Україні продовжує падати після різкого стрибка на минулому тижні.

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