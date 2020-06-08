Справа МН17: слідство не каже, чи є генерал ФСБ РФ Бурлака фігурантом

Слідство у справі катастрофи рейса МН17 над Донбасом не стало стверджувати, що генерал ФСБ Андрій Бурлака є фігурантом розслідування.

Керівник слідчої групи Дігна ван Бутзелар на прес-брифінгу 8 червня не стала коментувати інформацію про можливу причетність Бурлаки до збитого Boeing, але запевнила, що розслідування не припинять, поки не можна буде назвати усіх відповідальних за наказ щодо Бука.

Керівник слідства також додала, що розслідування серйозно просунулося, адже справа вже знаходиться у суді.

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Хто такий Андрій Бурлака

Група розслідувачів Bellingcat, журналісти BBC та The Insider сходяться на думці, що генерал російської ФСБ Андрій Бурлака під псевдонімом Володимир Іванович проходить у матеріалах Об’єднаної слідчої групи як головний фігурант справи МН17.

Слідство раніше публікувало записи, на яких бойовики “ДНР”, в тому числі екс-міністр оборони “ДНР” Ігор Гіркін (один із підозрюваних суду в Гаазі у справі про катастрофу літака), згадують декого Володимира Івановича як командира вторгнення Росії на Донбасі.

Катастрофа МН17

Boeing малайзійської авіалінії було збито із зенітно-ракетної установки Бук у липні 2014 року над тимчасово окупованих Донбасом. Тоді загинули 289 осіб.

Державна прокуратура Нідерландів звинувачує у вбивстві пасажирів рейсу MH17 трьох росіян і одного громадянина України, причетних до транспортування Бука з РФ.

Сьогодні звинувачення в судовому процесі про збитий МН17 почало доповідь про те, як проводилося розслідування.