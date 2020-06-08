У Київській області в місті Бровари в дитячому саду Калинка зафіксували спалах коронавірусу.
Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
У всіх співробітників і дітей, які контактували з хворою на коронавірус вихователькою, відібрали зразки для проведення ПЛР-аналізу.
Результати тесту показали позитивний результат у 9 дітей і трьох співробітників дитячого саду.
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Двох дітей госпіталізували, всі інші хворі на коронавірус в госпіталізації не потребують.
Зараз дитячий сад, в якому зафіксували спалах коронавірусу, не працює. Його закрили на обсервацію. Всі інші діти, співробітники і батьки дітей знаходяться на самоізоляції вдома.
Станом на 8 червня 27 462 українці заразилися коронавірусом. За добу виявлено ще 463 пацієнта з Covid-19.
Добовий показник по Україні продовжує падати після різкого стрибка на минулому тижні.
Джерело: Ігор Сапожко