У Київській області в місті Бровари в дитячому саду Калинка зафіксували спалах коронавірусу.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

У всіх співробітників і дітей, які контактували з хворою на коронавірус вихователькою, відібрали зразки для проведення ПЛР-аналізу.

Результати тесту показали позитивний результат у 9 дітей і трьох співробітників дитячого саду.

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Двох дітей госпіталізували, всі інші хворі на коронавірус в госпіталізації не потребують.

Зараз дитячий сад, в якому зафіксували спалах коронавірусу, не працює. Його закрили на обсервацію. Всі інші діти, співробітники і батьки дітей знаходяться на самоізоляції вдома.

Станом на 8 червня 27 462 українці заразилися коронавірусом. За добу виявлено ще 463 пацієнта з Covid-19.

Добовий показник по Україні продовжує падати після різкого стрибка на минулому тижні.

Джерело: Ігор Сапожко