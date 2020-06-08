За минулу добу в Києві було інфіковано ще 72 людини. Серед них шість медиків.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
8 червня не зафіксовано жодного летального випадку. Також немає і тех, хто одужав.
Всього в Києві вже 3 490 підтверджених випадки захворювання коронавірусом.
Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Статистика хворих на коронавірус у Києві:
- 43 жінки віком від 23 до 84 років;
- 25 чоловіків від 21 до 71 років;
- дві дівчинки, яким 1 і 9 років і два хлопчики у віці 8 місяців і 10 років.
Райони з найбільшою кількістю нових випадків Covid-19:
- Дніпровський район – 14.
- Деснянський район – 10.
- Оболонський район – 10
7 червня приріст хворих в Києві був майже у два рази менший, ніж сьогодні – 43 людини. Всього в столиці було 3 418 випадків.
Станом на 8 червня 27 462 українці заразилися коронавірусом. За добу виявлено ще 463 пацієнта з Covid-19.
Добовий показник по Україні продовжує падати після різкого стрибка на минулому тижні.