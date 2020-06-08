За минулу добу в Києві було інфіковано ще 72 людини. Серед них шість медиків.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

8 червня не зафіксовано жодного летального випадку. Також немає і тех, хто одужав.

Всього в Києві вже 3 490 підтверджених випадки захворювання коронавірусом.

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Статистика хворих на коронавірус у Києві:

43 жінки віком від 23 до 84 років;

25 чоловіків від 21 до 71 років;

дві дівчинки, яким 1 і 9 років і два хлопчики у віці 8 місяців і 10 років.

Райони з найбільшою кількістю нових випадків Covid-19:

Дніпровський район – 14.

Деснянський район – 10.

Оболонський район – 10

7 червня приріст хворих в Києві був майже у два рази менший, ніж сьогодні – 43 людини. Всього в столиці було 3 418 випадків.

Станом на 8 червня 27 462 українці заразилися коронавірусом. За добу виявлено ще 463 пацієнта з Covid-19.

Добовий показник по Україні продовжує падати після різкого стрибка на минулому тижні.