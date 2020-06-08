8 червня в Україні зафіксували 27 462 випадки коронавірусу. За останню добу хворобу виявили у 463 пацієнтів.

За час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, в Україні померли 797 осіб, а за останню добу – дев’ять. Повністю вилікуватися від коронавірусу вдалося 12 195 пацієнтам. За останню добу вилікувалась 141 особа.

Всього в Україні проведено 431 085 досліджень ПЦР і 44 516 досліджень ІФА.

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Добовий показник нових випадків коронавірусу по Україні продовжує падати після різкого стрибка минулого тижня.

Однак Київ і сім областей не готові до ослаблення карантину. Вимогу МОЗ щодо кількості нових випадків захворювання за останні сім днів не відповідають Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Чернівецька та Чернігівська області.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що бази відпочинку зможуть відновити роботу, якщо в регіоні будуть дотримані всі умови для переходу до чергового етапу ослаблення карантинних обмежень.

Станом на 7 червня коронавірус в Україні виявили у 26 999 осіб, а за добу — у 485. За день померли 11 осіб і 242 вилікувалися.

Таким чином країна знаходиться на 35 місці в рейтингу з найбільшою кількістю хворих-19 у світі.